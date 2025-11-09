In Bitterfeld-Wolfen kommt es ab Montag zu zwei weiteren Baustellen. Das hat die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen bekannt gegeben.

Rohrbruch in der Lindenstraße in Bitterfeld - Midewa kündigt eine Vollsperrung an

Im Zeitraum vom 10. bis 21. November wird die Midewa in der Lindenstraße in Bitterfeld einen Rohrbruch der Trinkwasserleitung reparieren. Hierfür ist eine Vollsperrung im Bereich zwischen den Einmündungen Mittelstraße und Bahnhofstraße erforderlich. Entsprechende Hinweistafeln werden laut der Stadtverwaltung aufgestellt und Umleitungen wird ausgewiesen sein. Der Bahnhof Bitterfeld sei jederzeit über die Bahnhofstraße erreichbar.

Zudem wird wegen der Verlegung von Stromkabeln die Rudi-Arndt-Straße in Wolfen in der Zeit vom 10. bis 14. November am Einmündungsbereich Thälmannstraße voll gesperrt.