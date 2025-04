Rettungsschwimmer stürmen Bitterfeld - Was lockt sie an?

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld wird erneut Gastgeberstadt für Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland. Nachdem die hiesige Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 2022, 2023 und 2024 an der Goitzsche bereits Wettkämpfe der DLRG-Trophy veranstaltet hat, richtet sie nun die 34. Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen aus.

800 Teilnehmer aus ganz Deutschland

Sie finden am 2. und 3. Mai im Sportbad „Heinz Deininger“ mit rund 800 Teilnehmern aus 105 Ortsvereinen statt. „Die Veranstaltung zeigt eindrucksvoll, dass Rettungssport kein Alter kennt und die Leidenschaft für das Retten Generationen miteinander verbindet“, sagt die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. Am Freitag stehen die Einzelwettbewerbe auf dem Programm. Knapp 300 Athleten werden sich in mehreren Disziplinen im Umgang mit Gurtrettern, Flossen, Hindernissen sowie im Schleppen von mit Wasser gefüllten Puppen beweisen. Die jüngsten Teilnehmer starten in der Altersklasse (AK) 25, die ältesten in der AK 85.

Am Samstag folgen die Mannschaftswettbewerbe mit 150 Teams. Der MDR bringt Live-Schaltungen. „Diese Meisterschaften sind eine echte Hausnummer“, sagt Bad-Betriebsleiter René Krillwitz. „Da können wir zeigen, was wir als Stadt und Region auf die Beine stellen können und demonstrieren, wie schön unsere Stadt geworden ist.“ Deshalb findet auch die große Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung an der Goitzsche statt.

Badebetrieb wird vier Tage eingestellt

Wegen der Deutschen Meisterschaft wird allerdings vom 1. bis 4. Mai der reguläre Badbetrieb ausgesetzt. Denn für die Wettkämpfe muss die Halle vorbereitet werden. Am Sonntag folgt dann die Reinigung. Ab Montag ist das Sportbad dann wieder für die Besucher geöffnet.