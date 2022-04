„Rendezvous mit Dir“ - Bianca Graf aus Wolfen hat eine neue Single herausgebracht

Wolfen/MZ - Passend zum Frühling, der ja nun nächste Woche wirklich richtig Einzug halten soll, präsentiert sich Bianca Graf mit einer brandneuen Single: „Rendezvous mit Dir“ wurde in dieser Woche veröffentlicht und steht auf allen Downloadportalen wie Amazon, Napster oder Spotify zur Verfügung. „Schon am ersten Tag ist der Song bei Dancefoxradio in die Hitparade eingestiegen und sofort auf Platz zwei gelandet“, freut sich die Sängerin.

„Wenn die Sonne als glutroter Feuerball im Meer versinkt“ - viele haben dieses Bild schon erlebt, andere träumen davon. Darum geht es in dem neuen Titel: um den Ort an einem einsamen Strand, der für ein ganz besonderes Rendezvous wie geschaffen ist. Mit einem Menschen, den man schon lange kennt oder neu kennenlernen möchte. Spannend ist das allemal, sagt die Wolfenerin. Und sie selbst hat solche Situationen schon des Öfteren erleben dürfen - ob in Afrika, Australien oder erst kürzlich auf Kuba.

Für ihre Fans, Freunde und alle Liebhaber ihrer Musik dürfte die neue Single schon ein Vorgeschmack sein auf das, was da noch kommt. Denn die Arbeiten an ihrem Jubiläumsalbum „Träume haben Flügel“, das schon für 2020 geplant war und wegen Corona verschoben werden musste, laufen weiter auf Hochtouren. Nun soll es endlich so weit sein, Bianca Graf spricht von der Herausgabe im Mai.

Doch da soll es dann noch „dicker“ kommen. Sie wurde von DA-Music, die zu den größten Major-Companys in Deutschland zählt, ausgewählt, in diesem Jahr auch noch ein zweites Album zu veröffentlichen. Innerhalb ihrer Serie „My Star“ plant die Company die Präsentation der Scheibe ebenfalls im Mai, wie Graf berichtet.

„Ich hoffe, dass meine Lieder dann möglichst viele Menschen in Frieden genießen können“, sagt die Künstlerin angesichts der angespannten Situation in der Welt.