Ramsin/MZ. - Ein folgenschwerer Wildunfall hat sich am Montagabend, 8. Juli , im Bereich der Stadt Sandersdorf-Brehna ereignet.

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld zu Folge, war ein 40-jähriger Motorradfahrer gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße 2057 aus Richtung Ramsin in Richtung Zscherndorf unterwegs, als plötzlich und unerwartet vor ihm ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern: In der Folge verlor der 40-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand wurden nicht gemacht.

Am Motorrad entstand nach Schätzungen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Wildtier verendete an der Unfallstelle.