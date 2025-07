ReFood, ein Wiederverwerter von organischen Abfällen, baut einen Sitz in Großzöberitz. Trotz einer Verzögerung zu Beginn der Bauarbeiten läuft es nach Zeitplan. Was wurde bisher geschafft?

ReFood baut in Großzöberitz - Wie ein mittelalterlicher Erdkeller für Verzögerungen gesorgt hat

Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld

Blick auf das Baufeld von ReFood in Großzöberitz – erste Fundamente sind bereits gelegt.

Großzöberitz/MZ. - Nicht erst die Recycling-Firma ReFood hatte im Laufe der Geschichte ein Interesse am Standort Am Haselbusch in Großzöberitz gehabt.