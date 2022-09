Raubzug in Gröbern - Diebe brechen Zigarettenautomat auf und richten tausende Euro Schaden an.

Welche Menge an Glimmstängeln und Bargeld in der Alten Chauseestraße entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt.

Gröbern/MZ - Mit einem besonders schweren Diebstahl sehen sich die Polizeibeamten in Gröbern konfrontiert. Dort hatten bisher unbekannte Täter in der Nacht vom Freitag zum Samstag einen Zigarettenautomaten in der Alten Chausseestraße aufgehebelt und im Anschluss Bargeld und Zigaretten entwendet. Den dabei allein am Automaten entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit 2.000 Euro an. Zum Gesamtwert des Stehlschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.