Rathausfassade in Bitterfeld im Lichterglanz: Premiere vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Countdown am Freitag

Bitterfeld/MZ. - Mit einem Countdown haben die Besucher der Eröffnung des Bitterfelder Weihnachtsmarktes am Freitag zu Trompetenklängen das Einschalten der neuen Lichterdekoration an der Rathausfassade eingeleitet. Dort verbreiten neue LED-Dekorationen in Form von Schneeflocken, Sternen und Lichterketten weihnachtliche Stimmung.

„Durch eine großzügige Spende zur Aufwertung der Innenstadt waren wir in der glücklichen Situation, das bestehende Lichtkonzept zu erweitern und zu modernisieren und uns von Elementen zu trennen, die deutlich in die Jahre gekommen waren“, sagte Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU).

Im Anschluss schnitten er, Ortsbürgermeister Kay-Uwe Ziegler (AfD) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller den Riesenstollen von der Bäckerei Veit an. Gesponsert wurde der Stollen vom CDU-Stadtverband. Im Anschluss sorgten die Kästner-Schule und die Dancing Angels für Stimmung. Samstag um 17 Uhr treten Accoustic Jam auf, am Sonntag um 15 Uhr die Band Wirbelwind.