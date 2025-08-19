Die Retzauer Feuerwehr erlebt ein absolutes Novum. Erstmals in ihrer Geschichte bekommt sie ein taufrisches Einsatzfahrzeug. Der Investitionsbedarf in Raguhn-Jeßnitz bleibt dennoch riesig.

Die Ortsfeuerwehr Retzau stellt sich zum Gruppenbild auf, begrüßt des neue Löschfahrzeug (l.) und verabschiedet sich vom alten Gefährt.

Retzau/MZ. - Blaulicht und Martinshorn, dazu jede Menge Luftballons und Menschen im Spalier: Retzau hat allen Grund zum Feiern. Die Ortsfeuerwehr hat das erste Mal in ihrer Geschichte ein nagelneues Einsatzfahrzeug bekommen. „Ein Meilenstein. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich von Beginn an mitgestalten und in die Zukunft schauen können“, erklärt Wehrleiter Peter Sommerlatte.