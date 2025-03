Veranstalter Michael Drimel - hier mit Tochter Frida - gehört zum Organisationsteam. Auf der Freifläche am Heizwerk in Raguhn soll unter anderem Max Giesinger auftreten.

Raguhn/MZ. - Die Stadt Raguhn-Jeßnitz ist ins Rennen um die Austragung des großen Osterfeuers des Radiosenders MDR Jump eingestiegen. Das hat Bürgermeister Hannes Loth (AfD) bestätigt. Demnach habe der Sender über die Aktion informiert. „Und wir haben relativ schnell entschieden, mitzumachen“, so der Rathauschef nach Rücksprache mit diversen Akteuren und Vereinen. Deren klares Signal: Die große Osterparty könnte am 19. April auf der Freifläche des ehemaligen Heizwerks in Raguhn stattfinden. Die hatte sich bereits in der Vergangenheit als Veranstaltungsort bewährt, unter anderem für Faschingsfeiern der Raguhner Finken und die DPS-Club-Revival-Party.