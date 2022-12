Rätselraten um Tarife der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen

Wegen der gestiegenen Energiekosten gibt es in Bitterfeld-Wolfen veränderte Tarife für Strom und Gas. Doch was bedeuten die neuen Garantieangebote Fix-23 für die Kunden konkret?

Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen, deren Verwaltungsgebäude sich in der Steinfurther Straße befindet, bieten den Kunden mehr Sicherheit an.

Wolfen/MZ - Für das neue Jahr bieten die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen angesichts der hohen Energiekosten neue Tarife für ihre Kunden an. So wird es für 2023 beispielsweise sowohl bei Gas als auch bei Strom neben dem normalen Ortstarif auch den Ortstarif Fix 23 geben. Bei diesem handelt es sich um einen sogenannten Garantievertrag. Doch wie Leseranrufe bei der MZ zeigen, ist dies für so manche Menschen mit Skepsis verbunden. Was sind die Unterschiede beider Verträge und welche Konsequenzen haben sie für Stadtwerkekunden?