Radfahrer wird in der Nacht zum Sonntag von Polizisten in Bitterfeld angehalten - mit 2,43 Promille

2,43 Promille wurden bei einem Radfahrer in der Nacht zum Sonntag in Bitterfeld gemessen.

Bitterfeld/MZ. - Mit 2,43 Promille Atemalkoholwert ist in der Nacht zum Sonntag in Bitterfeld ein Radfahrer von der Polizei gestellt worden. Gegen 1.45 Uhr war den Beamten am Plan der Mann aufgefallen, der in Richtung Teichwall unterwegs war. Er wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Beim Gespräch nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Der freiwillig durchgeführte Test ergab besagten Wert. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.