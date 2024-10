Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 22. Oktober, geholfen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb zu überführen.

Radfahrer schiebt in Bitterfeld E-Bike neben sich her: Zeuge vermutet Diebstahl - und liegt richtig

Der Fahrradfahrer war dem 51-Jährigen gegen 22 Uhr in Bitterfeld aufgefallen.

Bitterfeld/MZ. - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 22. Oktober, geholfen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb zu überführen.

Der Mann hatte sich gegen 22 Uhr an die Polizei gewandt. Der 51-Jährige hatte zuvor beobachtet, wie ein Radfahrer in der Bitterfelder Friedensstraße entgegensetzt der vorgeschrieben Fahrtrichtung unterwegs war und dabei ein E-Bike neben sich herschob. Der Radfahrer bog dann in einen Hauseingang ein.

Dort konnte der 25-jährige Mann kurze Zeit später von der Polizei festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Räder stellte sich tatsächlich heraus, dass das E-Bike zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Das Gefährt wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.