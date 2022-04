Quad kippt auf Waldweg bei Schlaitz um: Fahrerin muss ins Krankenhaus

Schlaitz/MZ - Wie die Polizei erst am Ostersonntag mitteilte, hat es zwischen Pouch und Schlaitz einen Unfall gegeben. Demnach war am Gründonnerstag eine Frau mit einem Quad auf der Bundesstraße 100 Richtung Schlaitz unterwegs. Gegen 15.45 Uhr wollte sie nach rechts in einen Waldweg abbiegen, kam dabei aber von der Fahrbahn ab. Das Quad kippte an einer Böschung um.

Die Quadfahrerin zog sich dabei Verletzungen zu, musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Schwere der Verletzungen gibt es keine weiteren Angaben.

In Folge des Unfalls entstand am Quad Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.