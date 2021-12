Protest in Bitterfeld gegen die Corona-Maßnahmen

Bitterfeld/MZ - Etwa 450 Menschen sind am Montagabend mit Kerzen in der Hand durch Bitterfeld gelaufen. Sie folgten damit einem Aufruf der AfD, gegen Impfpflicht und Coronaauflagen zu protestieren. Ein großes Aufgebot an Polizei sicherte den als Spaziergang deklarierten Protestzug ab, der ab 18 Uhr vom Marktplatz über die Walther-Rathenau-Straße zur B 100, über die Straße am Theater und die Burgstraße zurück zum Markt führte, wo sich eine Kundgebung anschloss.

Mehr Teilnehmer als genehmigt erfordern zusätzliche Ordner

Die Auflagen seitens der Stadt und des Landkreises für die Durchführung wurden dabei weitgehend eingehalten. So mussten pro 25 Teilnehmer ein Ordner sowie ein Hygieneordner gestellt werden. Da die Teilnehmerzahl aber deutlich über die den beantragten und genehmigten 150 lag, verpflichteten die Organisatoren vor Ort weitere Ordner. Sie sollten dafür sorgen, dass die Auflagen eingehalten werden. Die Maskenpflicht konnte allerdings nicht immer gewährleistet werden. Bei der Kundgebung auf dem Markt sprach sich neben anderen AfD-Mitgliedern auch Landtagsmitglied Ulrich Siegmund gegen die Impfpflicht, die 2G-Regeln beim Einkaufen und andere Einschränkungen aus.

Polizei sieht keinen Grund zum Eingreifen

Dennoch schätzten Polizei und Ordnungsamt den Verlauf der Veranstaltung als friedlich ein. Da alle Teilnehmer auf die Verhaltensweisen hingewiesen und Ordner eingeteilt waren, habe man keinen Grund gesehen, gegen die höher Teilnehmerzahl vorzugehen, so die Polizei.