Projekt „Historischer Backofen“ aus Pouch siegt im Onlinevoting

Einer von drei Preisen ist damit den Pouchern sicher. Ob sie am Ende 1.000, 500 oder 300 Euro mit nach Hause nehmen, entscheidet sich nach der Präsentation in Jena. Warum die Pfarrerin Lampenfieber hat.

Pouch/Jena/MZ - Großer Jubel in Pouch. Die Kirchengemeinde hat die Abstimmung zum Mitteldeutschen Fundraising-Preis 2022 gewonnen. Damit ist den Pouchern bereits einer von drei Preisen sicher. Auf welchem Platz sie am Ende landen, entscheiden aber erst am 8. März die Teilnehmer des Mitteldeutschen Fundraisingtags in Jena, wo sich die drei Gewinnerprojekte vorstellen werden.

Vorsprung vom Beginn sicher ins Ziel gerettet

Mit ihrem Projekt „Confugium Gemeindehaus Pouch“ soll der wiederentdeckte historische Backofen auf dem Pfarrgelände samt Backstube saniert werden und neu in Betrieb gehen (die MZ berichtete). Die Aktion ist eines von insgesamt acht Projekten, die sich um den Fundraising-Preis beworben haben. Im Internet konnte dafür abgestimmt werden. Das Backofen-Projekt lag von Beginn an vorn und konnte diesen Vorsprung sicher ins Ziel bringen.

Jeder, der sich an dem Voting beteiligte, konnte nur einmal seine Stimme mit Namensangabe abgeben. 624 Stimmen entfielen auf die Bewerbung aus der Gemeinde Muldestausee. Sie konnte damit das zwischenzeitliche Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Projekt „Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis“ gewinnen. Die Thüringer erhielten 514 Stimmen. Beide fahren nun mit dem Drittplatzierten, dem Bildungs- und Projektzentrum „Villa Jühling“ aus Halle (307 Stimmen), nach Jena.

Pfarrerin Bettina Lampadius-Gaube wird das Projekt beim Fundraisingtag in Jena vorstellen. Foto: André Kehrer

„Wir wollten unbedingt unter die ersten Drei kommen“, sagt Pfarrerin Bettina Lampadius-Gaube. Denn damit gehöre man automatisch zu den Preisträgern. „Dass wir die meisten Stimmen erhielten, ist großartig und eine tolle Bestätigung. Vielen Dank dafür an alle, die für uns abgestimmt haben. Offenbar finden viele Menschen unser Backofen-Projekt gut.“

Premiere für den Weg des Fundraisings

Es sei das erste Mal überhaupt, dass man versucht, über Fundraising Geld für ein Vorhaben zusammenzubekommen. Inzwischen feilt Lampadius-Gaube bereits an ihrem Vortrag für den Fundraising-Tag. „Dort haben wir die Chance, unser Projekt noch vielen Menschen bekannt machen.“ Trotz ihrer Erfahrung als Pfarrerin hat sie aber etwas Lampenfieber. „Das macht man ja nicht aller Tage.“ Außerdem hängt es auch von ihrer Präsentation mit ab, welchen der drei mit 1.000, 500 und 300 Euro dotierten Preise Pouch am 8. März gewinnt.