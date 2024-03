Die Erweiterung der Sandersdorfer Progroup-Papierfabrik schnellt sichtbar in die Höhe. Das Unternehmen will dort ab 2025 in einem Heizkraftwerk Reststoffe aus der Produktion in Energie umwandeln.

Sandersdorf/MZ. - Bereits von weitem wird klar: Es ist ein gewaltiger Bau, der nördlich von Sandersdorf in die Höhe schnellt. 50 Meter hoch sind alleine die beiden Türme, die die Treppenhäuser beinhalten, weitere Gebäudeteile sind bereits in ihren Konturen zu erkennen. Bauarbeiter sind am Mittwochmittag in und um den Koloss am Werk.