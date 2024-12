Rund 5.300 Besucher waren während des „Rückkehrertags“ im Halle Leipzig The Style Outlets in Brehna. Wie viele davon auf Jobsuche sind, ist schwer zu sagen. Warum das auch ein Vorteil ist.

Shoppen und sich dabei über neue Job-Möglichkeiten informieren – das war am 27. Dezember in den Style Outlets möglich.

Brehna/MZ. - Geschäftiges Treiben herrscht in den Style Outlets, dem Shopping-Center in Brehna. Familien, sowie junge und ältere Besucher, laufen mit Einkaufstüten durch die Gänge. Doch eine Sache ist in diesem Jahr einen Tag nach Weihnachten anders: Lindwurmartig ziehen sich Stände verschiedener Betriebe und Unternehmen aus Anhalt-Bitterfeld durch das Center, denn es ist der alljährliche „Rückkehrertag“. Dieser fand nun erstmalig von 10 bis 13 Uhr in den Style Outlets statt.