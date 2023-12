Das erste großes Konzert des Saxophonorchesters Sax&Fun mit Gästen füllt das Kulturzentrum in Brehna bis auf den letzten Platz. Es herrscht musikalische Weihnachtsstimmung mit Musik, Gesang und Tanz.

Mit Video: Premiere vom Orchester Sax&Fun in Brehna - Süßer die Kannen nie klangen

Premiere in Brehna

Brehna/MZ. - Das ist gelungen. Und wie! Zum ersten Mal hat das Brehnaer Orchester Sax&Fun in seiner Heimatstadt mit Gästen vor einem so großen Publikum gespielt. Und es total begeistert. Das Kultur- und Sportzentrum war am Sonntag nicht nur bis auf den letzten Platz besetzt, es bebte geradezu beim Schlussakkord.