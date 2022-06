Praxisnahe Berufsberatung: Kaufland kooperiert mit Sekundarschule Helene Lange in Bitterfeld

Helene-Lange-Schule in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Unter dem Motto „Schüler schauen hinter die Kulissen eines modernen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmens“ hat die Kaufland-Filiale in Bitterfeld in der vergangenen Woche eine Lernpartnerschaft mit der „Sekundarschule Helene Lange“ geschlossen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Von dieser Schulpartnerschaft sollen beide Seiten profitieren. Nach den Angaben des Unternehmens unterstütze diese Vernetzung von Schule und Wirtschaft die moderne Berufsorientierung und zeige Perspektiven für das Berufsleben auf. Somit erhalten die Jugendlichen Orientierungspunkte für die Berufswahl.

Vielfältige Ausbildungs-, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Zusammen mit der Schule setze Kaufland praktische, aufeinander aufbauende Themenbausteine um, die auf den Lehrplan abgestimmt sind. Ziel sei es, die Jugendlichen frühzeitig auf den Eintritt ins Berufsleben vorzubereiten und ihnen Berufsorientierung zu geben.

Dabei lernten die Jugendlichen im Rahmen von Berufsinformationsveranstaltungen und Erkundungen die Arbeitswelt im Handel kennen. Mit Führungen im Markt oder durch ein Praktikum könnten die Schüler prüfen, ob die Aufgaben im Lebensmittelhandel ihren Zukunftswünschen entsprechen.

Dabei gibt es vielfältige Ausbildungs-, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. In den Tätigkeitsfeldern Vertrieb, IT, Immobilien, Logistik, Fleischproduktion und Dienstleistungszentrale gibt es demnach interessante und vielseitige Aufgaben, heißt es abschließend.