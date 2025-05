Sandersdorf/MZ. - Ziemlich ruppig ist ein Postbote bei seiner Arbeit in Sandersdorf behandelt worden.

Dort beabsichtigte der Zusteller am Dienstag gegen 12 Uhr im Hochhaus am Platz des Friedens, ein Paket auszuliefern. Als der Empfänger der Sendung schließlich an der Eingangstür des Wohnhauses erschien, packte er den 31 Jahre alten Paketzusteller an der Jacke und drohte ihm sogleich Schläge an. Beleidigungen folgten.

Zudem stieß der 50-Jährige das Handy aus der Hand des Zustellers, der damit gerade die Polizei über den unerwarteten Vorfall informieren wollte. Dadurch wurde die Hülle des Mobiltelefons beschädigt. Der 50-Jährige Wohnungsinhaber muss sich nun laut Polizeiangaben strafrechtlich verantworten.