Thurland/MZ. - Ein Porsche als Totalschaden und drei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls, zu dem es am Dienstag, 15. April, kurz vor 11 Uhr auf der A 9 bei Thurland gekommen ist.

Ein 39 Jahre alter Porsche-Fahrer war dort auf der linken Spur in Fahrtrichtung München unterwegs, als nach Angaben der Autobahnpolizei plötzlich ein VW-Transporter von der mittleren Spur auf die linke Spur wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Porsche-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein und zog das Auto erst nach links und dann nach rechts. Am Anschluss geriet das Fahrzeug ins Schleudern nach rechts und überquerte alle drei Fahrspuren. Weiter schleuderte er über den Standstreifen in den Grünstreifen, drehte sich hierbei und kam mit der Front in der rechten Leitplanke zum Stehen.

Im Porsche befanden sich drei Personen, die leichtverletzt und vor Ort vom Rettungspersonal medizinisch behandelt wurden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Raguhn, Wolfen und Thalheim mit 25 Kräften, dazu kamen vier Rettungswagen, die wegen der unklaren Lage alarmiert wurden.

Der Porsche ist nach Angaben der Autobahnpolizei ein Totalschaden. Der dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Das zweite Fahrzeug blieb unversehrt.

Auf der A 9 wurden für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Porsches zwei Fahrstreifen gesperrt. Folgeunfälle gab es nicht.