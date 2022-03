Polizei-Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen bekommt einen neuen Chef

Bitterfeld/MZ - Polizeihauptkommissar Stefan Klein wird ab dem 1. April die Dienstgeschäfte des Revierkommissariats Bitterfeld-Wolfen leiten. Er übernimmt die Nachfolge von Polizeirat Andreas Schade.

Stefan Klein ist seit vielen Jahren in der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau tätig und war bereits mit Führungsaufgaben im schutzpolizeilichen Bereich sowie im Stabsbereich betraut, heißt es in einer Pressemitteilung. Darunter fallen seine Leistungen als Verkehrssicherheitsberater, Einsatz- und Streifenführer, Dienstgruppenleiter und Koordinator.

Zudem war er in den letzten Jahren zunächst Leiter Stabsbereich Verkehr im Führungsstab der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost (2012 bis 2015), dann Leiter des Reviereinsatzdienstes im Polizeirevier Dessau-Roßlau (2016 bis 2020) und im Anschluss bis zu seinem Dienstantritt in Bitterfeld-Wolfen der Leiter der Zentralen Einsatzaufgaben und zudem Vertreter des Leiters Reviereinsatzdienstes in Dessau.