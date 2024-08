Einen 17-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Freitag in Bitterfeld aus dem Verkehr gezogen.

Bitterfeld/MZ. - Durch Zufall ist ein Autofahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden, weil er sich auffällig benommen hatte. Beamte des Revierkommissariats Bitterfeld-Wolfen waren am Freitag in der Fußgängerzone auf dem Markt in Bitterfeld, als plötzlich ein Pkw Maruti mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne die entsprechenden Kennzeichen in Richtung Burgstraße vorbeifuhr. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug deshalb und konnten es wenig später in der Straße Am Strengbach kontrollieren.

Der 17-jährige Autofahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war der Pkw nicht versichert und auch nicht zugelassen. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Fahrens ohne Führerschein, Pflichtversicherungsverstoßes, unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges und Verstoßes gegen die Abgabenordnung eingeleitet.