Freizeit in Muldestausee

Große Fangnetze machen das Bolzen in Gossa sicherer.

Plodda/MZ/uro. - Das Freizeitangebot im Muldestausee-Ortsteil Plodda ist größer geworden. Nachdem der Spielplatz am Ortsrand in der Vergangenheit bereits mit neuen Geräten ausgestattet worden war, kann nun auch der Bolzplatz in Beschlag genommen werden.

„Spielplatztuning“ nennt das Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und freut sich über die Zusammenarbeit von Eltern, Firmen und Vereinen. So hatte zum Beispiel der HSV Gröbern Tore samt Netzen zur Verfügung gestellt, von der SG Schlaitz gab es Ballfangnetze. Andere wohlwollende Geister beteiligten sich mit Beton, Stahlstangen, Muskelkraft und Arbeitsgeräten. „Damit wurde der Bolzplatz nicht nur schnell realisiert. Er wurde auch auf sehr kostengünstige Weise hergerichtet“, so der Bürgermeister.

Sport- und Freizeitanlagen stehen in Muldestausee seit Jahren hoch im Kurs. Erst vor einer Woche wurde im Ortsteil Gossa ein komplett neuer Spielplatz zur Nutzung übergeben.