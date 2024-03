Existenzangst im Alter Wenn Betreutes Wohnen finanziell unmöglich wird: 85-Jährige aus Bitterfeld hadert mit dem Schicksal

Lange hat eine Seniorin aus Bitterfeld auf einen Platz im Betreuten Wohnen gewartet. Nun hat sie den in Aussicht, kann ihn aber nicht bezahlen. Was der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in solchen Fällen tun kann.