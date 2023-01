Parkendes Dreirad auf die Seite gekippt - Polizei ermittelt in Bitterfeld

Unbekannte haben das Dreirad Marke Piaggio in der Martin-Luther-Straße in Bitterfeld umgestoßen. Die Polizei geht von mehreren Hundert Euro Schaden aus.

Bitterfeld/MZ - Mit einer nicht alltäglichen Sachbeschädigung hat es die Polizei in Bitterfeld zu tun. Laut deren Angaben haben bisher unbekannte Täter am Donnerstag in den Nachmittags- oder Abendstunden in der Martin-Luther-Straße in Bitterfeld ein dort abgestelltes dreirädriges Kraftfahrzeug der Marke Piaggio beschädigt. Nach Aufnahme des Vorfalls gehen die Bitterfelder Beamten davon aus, dass die Täter das Fahrzeug mittels körperlicher Gewalt auf die Seite kippten. Dadurch entstanden auf der linken Seite des Dreirads leichte Schäden, die sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 300 Euro belaufen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.