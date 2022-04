Papierkorb in Vorraum der Sparkasse Bitterfeld angezündet - Kripo wertet Videos aus

In dieser Ecke stand der Papierkorb, der gebrannt hat.

Bitterfeld/MZ - Andreas Czaja, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld, ist beruhigt. Die Spuren des Papierkorbbrandes am Sonntagmorgen sind fast alle beseitigt und der Selbstbedienungsbereich der Sparkassenfiliale in der Bitterfelder Lindenstraße ist seit Montagvormittag wieder voll funktionstüchtig.

„Der Schaden hält sich in Grenzen“, sagt er. Bis auf die Reinigung des SB-Bereiches durch eine Fremdfirma seien keine Automaten durch Rauch und Ruß beschädigt worden. Das bedeute, dass alle Kunden noch vor Ostern ihre Bankgeschäfte ohne Probleme abarbeiten können.

Als am Sonntag um 5.31 Uhr die automatische Brandmeldeanlage der Sparkasse ansprang, waren die Kameraden der Bitterfelder Wehr schnell vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern. Nicht verhindern konnte man allerdings, dass sich Rauch und Rußpartikel in dem Bereich ausgebreitet hatten, die auch durch eine schnelle Belüftung nicht entfernt werden konnten. Gerade der Ruß setze sich in allen Ritzen fest und sei recht klebrig. Diesen Belag könne man nur mit einem speziellen Reinigungsmittel entfernen, wissen die Brandbekämpfer.

Das von der Videoüberwachungskamera aufgezeichnete Material werde zurzeit von der Kriminalpolizei ausgewertet, heißt es abschließend.