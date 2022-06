Outlet-Center in Brehna unterstützt Nothilfe für ukrainische Kriegsopfer

So unterstützt Halle Leipzig The Style Outlets die Diakonie Mitteldeutschland. Die Spenden, die von Outlet-Gästen stammen, sind nun übergeben worden.

Brehna/Bitterfeld/MZ - Die Unterstützung für die Geflüchteten aus der Ukraine ist im Altkreis Bitterfeld ungebrochen.

So unterstützt Halle Leipzig The Style Outlets die Diakonie Mitteldeutschland, die Nothilfe für ukrainische Kriegsopfer leistet. Laut Pressemitteilung stand in den vergangenen drei Monaten eine Spendenbox im Center für alle Outlet-Gäste bereit. Diese gesammelten Spenden wurden anschließend vom Center aufgestockt, so dass nun 1.500 Euro übergeben werden konnten.

„Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, unsere Solidarität und unser Mitgefühl mit den vom Krieg betroffenen Ukrainern zum Ausdruck zu bringen. Wir bedanken uns bei all unseren Outlet-Gästen, die bei ihren Besuchen tatkräftig gespendet haben“, so Center-Manager Jens Kahlow.

„Unsere Katastrophenhilfe leistet Soforthilfe in den Regionen rund um die Kampfgebiete in der Ukraine“

Die Diakonie Mitteldeutschland mit Sitz in Halle mit mehr als 32.000 Mitarbeitern freut sich über die Finanzspritze. „Unsere Katastrophenhilfe leistet Soforthilfe in den Regionen rund um die Kampfgebiete in der Ukraine. Sie ist zudem in der weiteren Begleitung von Flüchtlingen in Deutschland aktiv. Wir unterstützen auch die örtlichen Tafeln, deren Besucherzahl sich teilweise mehr als verdoppelt hat. Hierfür ist der Einsatz von Spenden für uns unerlässlich“, erklärt Frieder Weigmann, Pressesprecher der Diakonie Mitteldeutschland.

Auch die Netzwerkstelle für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hilft weiterhin, zusammen mit dem Verein „biworegio“ lädt man am Donnerstag, 2. Juni, um 15 Uhr zum „BegegnungsCafé International“ in das Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen, Straße der Jugend 16 in Wolfen-Nord, ein. „In Bitterfeld-Wolfen sind mittlerweile viele Menschen aus der Ukraine angekommen, wir heißen sie herzlich willkommen und möchten ihnen helfen, Kontakte zu knüpfen“, so die Organisatoren.

Gemeinsamen Gespräche mit Einheimischen und Zugewanderten

In gemeinsamen Gesprächen können sich Einheimische und Zugewanderte beim „„Begegnungs-Café“ treffen, sich austauschen sowie miteinander und voneinander lernen. Die Besucher können ihre Geschichten und Erlebnisse bei Tee und Kaffee erzählen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Mehrgenerationenhaus Wolfen unter Tel.: 03494/3689498.