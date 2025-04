Jeßnitz/MZ. - Die Jeßnitzer Innenstadt soll aufgehübscht werden. Das Ziel besteht seit Jahrzehnten, in großen Teil ist es unter Verwendung von Mitteln aus der so genannten Städtebauförderung auch realisiert. Aus dem dafür vorgesehenen Fond konnte für Jeßnitz bis Ende 2015 Geld entnommen werden. Das Problem: Die Sanierung ist gerade im öffentlichen Bereich noch nicht in Gänze abgeschlossen. Als Ursache dafür werden von der Verwaltung zum Beispiel unaufschiebbare Aufgaben in Folge der beiden verheerenden Muldehochwasser genannt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.