Der Bitterfelder Ortschaftsrat will mit zwei markierten Flächen vor der Grünen Lunge Touristen mehr Service bieten. Die Stadtverwaltung unterstützt dieses Ansinnen gleich aus mehreren Gründen nicht.

Ortschaftsrat will Bus-Parkplätze auf dem Schumanplatz - Warum die Stadtverwaltung Bedenken hat

„Es geht um kurze Wege in die Innenstadt“

Schon 2016 parkten regelmäßig weiße Busse der Bundeswehr mit Geflüchteten auf dem Robert-Schuman-Platz.

Bitterfeld/MZ. - Bitterfeld-Wolfen will mehr Touristen in die Stadt locken. Doch sollen die nicht nur eine schöne Zeit an der Goitzsche verbringen, sondern auch Bitterfelds Innenstadt erkunden und Attraktionen wie den Bogen, die Stadtkirche oder das Kreismuseum entdecken.