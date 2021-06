Opernstar aus Wolfen - Bastian Thomas Kohl hat sich viel vorgenommen

Wolfen/Zürich - Weg mit den Negativschlagzeilen! Es kommen gute Nachrichten aus der Schweiz. Wolfens Opernstar Bastian Thomas Kohl ist verliebt, verlobt, bald verheiratet? Jana Romer ist die Liebe seines Lebens. Pfingsten 2022 will sich das Paar in Baden-Baden trauen, erzählt ein glücklicher Kohl wie gewohnt stimmgewaltig. Der blickt frohen Mutes in die Zukunft - nicht nur, was sein privates Glück betrifft. Den Kopf in den Sand stecken, das gebe es für ihn nicht. „Wo man singt, da lass’ dich ruhig nieder“, heißt es doch in einem Lied. Kohl kennt die besten Orte weltweit.

Jüngst zum Beispiel in Berlin. Vor kurzem hatte er die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und dem Rias-Kammerchor ein Konzert in der Berliner Philharmonie zu geben, das von Maestro Wladimir Jurowski geleitet wurde, erzählt der Bass. „Es standen verschiedenste Werke von Igor Strawinsky auf dem Programm.“ Dieses einzigartige Potpourri gebe es zum Nachhören im Radio und zum Nachsehen auf Arte. „Erfreulicherweise fand das Konzert bereits mit 1.000 Zuschauern statt und war unter den gegebenen Umständen somit ausverkauft.“ Endlich wieder vor Publikum, atmet Kohl durch. Irgendwie sei es schon etwas anderes, etwas Wundervolles.

Endlich wieder öffentlich auftreten - diesmal in Berlin. (Foto: Kohl)

Der Wolfener will nicht klagen. Während der Corona-Pandemie erteilte er Unterricht via Internet. Da mache es keinen Unterschied, ob man in Bitterfeld oder Zürich zu Hause ist. Es müsse nur funktionieren und es habe funktioniert, freut sich der Opernsänger, bei dem man wohl nicht von Unterricht im stillen Kämmerlein sprechen kann.

Aber live vor Publikum sei eben anders, und es werde höchste Zeit. Eine seiner nächsten Bühnen befindet sich übrigens in einem besonderen Garten. Wagner mal nicht in Bayreuth, sondern im Privatgarten von Tenor Stefan Vinke in Hargesheim (Landkreis Bad Kreuznach). Das sei faszinierend, erzählt der Wolfener.

Ist auch wieder ein Konzert in der Heimat geplant? „Aber klar.“ Die „Classic-Sommernacht“, die am 25. September, auf dem Bitterfelder Marktplatz stattfinden soll, hat Kohl fest in seinem Terminplaner verankert. Und, wenn alles klappt wird er in Begleitung aus Zürich anreisen - mit seiner zukünftigen Frau Jana Romer.