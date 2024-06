Der Innenhof des Rathauses in Wolfen wird nicht nur zur Fußballarena, sondern in den nächsten Wochen auch zum Kinosaal unter freiem Himmel. Welche Filme gezeigt werden.

Open-Air-Sommerkino zwischen EM-Spielen: Campus Verein in Wolfen zeigt an Samstagen Film

Wolfen/MZ. - Der Innenhof des Rathauses in Wolfen wird nicht nur zur Fußballarena, sondern in den nächsten Wochen auch zum Kinosaal unter freiem Himmel. Dort findet neben dem Public Viewing der WBG zur Fußball-EM auch das diesjährige Campus Sommerkino statt.

Für beide Aktionen werden die große LED-Wand und die Sitzmöglichkeiten genutzt. „Diese Kombination bietet sich an. Wir haben damit schon bei früheren Public Viewings gute Erfahrung gemacht“, sagt Sommerkino-Organisator Lars Freckmann. Während sich das Public Viewing nach den Spielterminen der deutschen Mannschaft richtet, findet das Sommerkino immer samstags statt. Jedes mal werden ein Kinderfilm am Nachmittag und abends ein Streifen für das erwachsene Publikum gezeigt.

Der Start erfolgt am heutigen Samstag. Um 16.30 Uhr können Mädchen und Jungen die Abenteuer von „Mavka – Hüterin des Waldes“ erleben. Um 20 Uhr flimmert mit „Ghostbusters – Frozen Empire“ der neueste Streich der Geisterjäger über die LED-Wand. Eine Woche später geht es nachmittags turbulent zu: Wenn „Die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul“ loslegen, dürfte kaum ein Auge trocken bleiben. Um 20 Uhr wird es musikalisch und täuschend. Denn „Girl You Know It’s True“ erzählt die Geschichte von Milli Vanilli, deren steile Musikkarriere abrupt endete, als bekannt wurde, dass das von Frank Farian kreierte Duo seine Welthits nicht selber singt.

Am Samstag in zwei Wochen macht das Sommerkino eine Pause. Weiter geht es erst am 6. Juli. In der Familienvorstellung um 16.30 Uhr wird der Animationsstreifen „Arkie und die Stadt des Lichts“ gezeigt. Abends kann ab 20 Uhr Olaf Schubert auf Spurensuche nach seinem möglichen Vater gehen, da seine Mutter einst eine kurze Affäre mit Mick Jagger hatte. Kein Wunder also, dass dieser fiktionale Doku-Spielfilm den Titel „Olaf Jagger“ trägt. Die Eintritte zum Sommerkino in Wolfen sind frei.

Als Specials finden noch zwei Kinovormittage statt, die das Ferienprogramm der Schulhorte bereichern sollen, zu dem aber auch alle anderen Interessenten eingeladen sind. Am 20. Juni flimmert im Campus-Hörsaal der Film „Die unglaubliche Schule“ über die Leinwand und am 26. Juni „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“ über ein neugieriges Kätzchen, das das Leben auf den Dächern von Paris entdeckt. Beginn ist um 9 Uhr.