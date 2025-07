25 Jahre Rallye: Die „Curbici Veterano“ lädt am Wochenende mit mehr als 150 historischen Fahrzeugen, Sonderprüfungen und Ausfahrten nach Dessau und durch weitere Ortschaften ein.

Oldtimer rollen in und um Zörbig zum Jubiläum

Auf dem Schlossgelände in Zörbig starten am Samstagmorgen mehr als 150 historische Fahrzeuge zur Jubiläumsausfahrt.

Zörbig/MZ. - Die 25. „Curbici Veterano“ ist mehr als ein Oldtimer-Wochenende in und um Zörbig – sie ist gelebte Geschichte mit Benzingeruch. Am 12. und 13. Juli bringt sie die älteste Stadt in Anhalt-Bitterfeld und die umliegenden Ortschaften zum Vibrieren. Mehr als 150 historische Fahrzeuge – Autos, Motorräder, Busse und Lieferwagen – starten zur Jubiläumsausgabe einer Rallye, die längst fester Bestandteil der Region geworden ist.