Weil ein 16-Jähriger betrunken in Bitterfeld unterwegs war, bekommt er jetzt Ärger.

Ohne Licht aber unter Alkohol - Polizei stoppt Scooter-Fahrer in Bitterfeld

In Bitterfeld zog die Polizei einen Scooter-Fahrer aus dem Verkehr.

Bitterfeld/MZ. - Die Polizei in Bitterfeld war am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in der Anhaltstraße gefordert.

Dort wurde ein E-Scooterfahrer ohne erforderliche Beleuchtung seines fahrbaren Untersatzes angetroffen. Daraufhin wurde der 16-jährige Fahrer kontrolliert, wobei starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille.

Da der Atemalkoholtest zwar den Anfangsverdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit erhärtete, aber nicht beweissicher war, musste der betroffene Fahrzeugführer mit zur nächstgelegenen Polizeidienststelle kommen. Dort wurde ein beweissicherer Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,83 Promille ergab.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.