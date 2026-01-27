Nicht nur ein gutes Gehör, sondern auch ein Händchen für das richtige Timing hat eine Zscherndorferin am Montag bewiesen - und damit abgeräumt.

Zscherndorf/MZ/BT. - Nicht nur ein gutes Gehör, sondern auch ein Händchen für das richtige Timing hat eine Zscherndorferin am Montag bewiesen. Nun ist Nancy Günz dank der Show „Radio Brocken Happy Hits“ um 10.000 Euro reicher.

„Oh fantastisch! Ist das super“, waren die ersten begeisterten Worte der Kundenberaterin, als die Radio-Brocken-Morgenshow-Moderatoren Amrei Gericke und Tilo Liebsch sie live im Programm anriefen. Als die frohe Botschaft richtig angekommen war, sprudelten die Emotionen nur so aus Günz heraus: „Ist das toll, ist das toll. Ich kann nicht, ich bin zittrig. Oh, herrlich. Wahnsinn!“, freute sich die Gewinnerin im Beisein ihrer Arbeitskollegen bei der Firma Abena, einem Betreiber für Inkontinenzprodukte und Pflegehilfsmittel.

Moderator Tilo Liebsch konnte sich einen kleinen Scherz nicht verkneifen: „Du verkaufst Inkontinenzprodukte, oder? Das passt sehr gut, falls du dich gleich einpullern musst!“ Ein Moment, der für herzhaftes Lachen sowohl im Studio als auch bei der Gewinnerin sorgte.

Für Nancy Günz und ihren Lebenspartner kommt der Gewinn beim Radio-Brocken-Gewinnspiel wie gerufen

Für Nancy Günz und ihren Lebenspartner kommt der Gewinn wie gerufen. „Endlich kann ich mein Auto abbezahlen“, verrät sie erleichtert. Seit zehn Jahren macht sei das bereits – damit ist nun endgültig Schluss. Doch das ist noch nicht alles: „Wir träumen schon eine Weile davon, nach Skandinavien zu reisen. Und das würde natürlich jetzt perfekt passen“, erzählt die zweifache Mutter begeistert.

Nancy Günz ist in der Geschichte des Spiels, bei dem ein bis drei vorgegebene Songs im laufenden Programm herausgehört werden müssen, erst die zweite Teilnehmerin, die den größten Jackpot nun ihr Eigen nennen kann. Denn sie erwischte die richtige Leitung, als gleich drei der sogenannten Happy Hits im Radio hintereinander liefen und Günz diese richtig erkannte.

Bis auf einen weiteren Hauptgewinner aus Bernburg gab es bis dato sonst nur viele Gewinner von 100 und 1.000 Euro. Die drei Songs, die der Gewinnerin ihr Glück bescherten, waren der 80er-Jahre-Klassiker „Love Changes“ von Climie Fisher, der Eurodance-Hit „Rhythm Is a Dancer“ von Snap aus den 90er Jahren und der aktuelle Song „Be Mine“ von Kamrad.