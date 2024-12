Oh, du fröhliches Saxophon: Kathrin Eiperts Brehnaer Orchester „Sax & Fun“ feiert Silber-Jubiläum

Brehna/MZ. - Sage und schreibe über 400 Leute haben am Sonntag erlebt, wie im Kultur- und Sportzentrum in Brehna die Post abging. Die weihnachtliche und die zum Geburtstag. Das Saxophonorchester „Sax & Fun“ hatte eingeladen zum Adventskonzert, das zugleich als Geburtstagsgeschenk in eigener Sache gedacht war. Denn vor 25 Jahren hatte es Saxophonistin Kathrin Eipert quasi aus der Taufe gehoben.