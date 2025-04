Zu einem großen Ödlandbrand ist es am Samstagabend bei Bitterfeld gekommen. Es soll zwei Verletzte gegeben haben.

Ödlandbrand in Solaranlage bei Bitterfeld - Feuerwehren sind bei Löscharbeiten gefordert

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und Rettungskräfte waren in der Glückauf-Straße bei Bitterfeld im Einsatz.

Bitterfeld/MZ. - Zu einem großen Ödlandbrand ist es am Samstagabend bei Bitterfeld gekommen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr in die Glück-Auf-Straße zwischen den Ortsteilen Bitterfeld und Holzweißig gerufen.

Das Feuer war dort in einem Solarpark auf östlicher Seite der Straße ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren rückten an und mussten teils lange Schlauchleitungen legen, um einen Löschangriff zu ermöglichen. Zusätzlich wurde ein Pendelverkehr eingerichtet, um ausreichend Löschwasser am Einsatzort zu haben.

Ersten Informationen zufolge sollen zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Die Schadenshöhe und die genaue Größe der abgebrannten Fläche waren am Abend noch unklar. Die Kameraden waren stundenlang im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.