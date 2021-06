Notfallsanitäter aus Bitterfeld singt Schlager gegen den Corona-Blues

Bitterfeld - Corona-Blues? Der 36-jährige André Peickert kann darüber nur den Kopf schütteln. Er hat wie viele seiner Mitstreiter als Notfallsanitäter beim DRK gerade in der Corona-Zeit jede Menge zu tun. Doch neben dem manchmal sehr stressigen Job spielt die Musik bei ihm immer noch eine große Rolle. Mit dem Schlager „Ich kann nicht schlafen ohne Dich“ beweist er, dass Musik der beste Ausgleich für schlechte Stimmung ist.

„In der Zeit, in der die Veranstaltungsbranche fast am Boden liegt, wollte ich mich wieder einmal musikalisch melden“, erzählt der Bitterfelder. Und so habe er sich beim Durchstöbern alter Titel an Uve Schikora erinnert, mit dem er vor etwa zehn Jahren schon einmal zwei Titel produziert hatte.

Schikora, der noch vor 1970 mit seiner Band in der DDR zu den Erfolgreichsten der Szene gehörte, hat für viele Stars Titel geschrieben, arrangiert und produziert. Von der Idee, mit André Peickert wieder einmal ins Studio zu gehen, sei er begeistert gewesen. Was dabei herausgekommen ist, kann sich hören lassen. Im Mai dieses Jahres wurde der Song aufgenommen und ist seither bei Youtube zu hören. Wann er in den Regalen der Märkte stehen werde, stehe derzeit noch nicht fest, so Peickert. Die Zeilen zu dem Lied stammen aus der Feder von Uve Schikora.

Angefangen hat es bei dem Bitterfelder mit der Musik, als der Song „Anton aus Tirol“ von DJ Ötzi aus den Lautsprechern tönte. „Es hat mir so gut gefallen, dass ich bei einer Party im Jahr 1999 spontan zusagte, es zu singen“, erzählt der Sanitäter. „Nach diesem ersten Auftritt ist der Funke übergesprungen und ich habe mich für das Singen mehr interessiert.“ Der Kontakt mit dem Schortewitzer Musiker und Komponisten Ulli Schwinge war schnell hergestellt und es habe sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. „Wir haben gemeinsam musiziert und auch Titel geschrieben“, meint Peickert, der in Schwinge so etwas wie einen Ziehvater sieht.

André Peickert ist kein Musiker der auf Tour geht und vor Massen singt. Dazu sei wegen des Jobs als Notfallsanitäter keine Zeit. „Falls aber jemand fragen sollte, ob ich bei einer kleinen Feier etwas singen könnte, bin ich gern dabei“, so der Bitterfelder. Einem Patienten hat er bisher noch nichts vorgesungen, obwohl er sich das gerade bei älteren Menschen ganz gut vorstelle könnte, sagt er schließlich noch.