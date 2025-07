In Neukirch bricht ein Feuer in einer leerstehenden Villa aus. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Zur Brandursache hat die Polizei bereits einen Verdacht.

200.000 Euro Schaden nach Brand in leerstehender Villa

Neukirch - Ein Feuer hat in einer leerstehenden Villa in Neukirch (Landkreis Bautzen) laut einer ersten Schätzung einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, wie ein Sprecher der Behörde am Morgen mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Zuvor hatten mehrere Medien über die Flammen berichtet.

Laut Polizei brach das Feuer am Sonntagabend aus. Der Brand breitete sich demnach im ganzen Gebäude aus. Die Löscharbeiten zogen sich bis Mitternacht. Am Morgen musste die Feuerwehr noch einmal anrücken, um Glutnester zu löschen. Inzwischen seien die Löscharbeiten beendet. Eine ebenfalls leerstehende Zwiebackfabrik in der Nähe wurde nicht beschädigt.