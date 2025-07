Ein Marken-Streit erschüttert die Lebensmittelwelt, angezettelt von Käseproduzenten aus dem Schweizer Emmental. Künftig soll sich nur Emmentaler nennen dürfen, was aus der Region kommt.

Das sehen Molkereien in Rest-Europa ganz anders: Emmentaler ist eine Käsesorte und keine Herkunftsbezeichnung. Schöne Spielwiese für Juristen mit jeder Menge Potenzial. In der Gebäck-Fraktion kämen hier Berliner oder Kopenhagener in Frage. Hamburg könnte sich trickreich die Rechte für Hamburger erklagen – man könnte es zumindest versuchen. Die Stadt Schießburg müsste schnell noch gegründet werden, um sich juristisch auf den Cheeseburger zu stürzen. Wechsel ins Wurst-Fach: Wien wird nicht die Wiener Würstchen vor Gericht zerren – dort heißen sie Frankfurter. In Frankfurt genau umgekehrt. Dann hätten wir noch Polnische, ein Fall für internationales Markenrecht. Oder den „Polnischen“, auch polnischer Abgang. Das klammheimliche Verschwinden von Partys bliebe dann Zbigniew und Agnieszka vorbehalten.

Damit auch unsere Region profitiert: Eine bekannte Börde-Metropole sollte sich ganz schnell die Bezeichnung „Haldensleberwurst“ schützen lassen.