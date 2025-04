Zwei Kinder haben am Donnerstag, 24. April, im Bereich der Ortslage Holzweißig einen ICE mit Schottersteinen beworfen.

Notbremsung an Bahnstrecke bei Holzweißig - Jugendliche werfen Schottersteine auf ICE

Bitterfeld/MZ. - Zwei Kinder haben am Donnerstag, 24. April, im Bereich der Ortslage Holzweißig einen ICE mit Schottersteinen beworfen. Das hat die Bundespolizei Magdeburg am Freitag mitgeteilt. Die Tat ereignete sich gegen 18.35 Uhr. Der ICE war auf der Strecke von Berlin in Richtung Halle unterwegs.

Die Schottersteine trafen ein Fenster des Zuges und beschädigten dieses. Glücklicherweise wurde kein Reisender im Zug verletzt. Der betroffene Intercityexpress leitete einen Nothalt ein.

Ein Zeuge hatte zwei Kinder im Nachbargleis bemerkt, die beiden Jungs gestellt und diese anschließend den Beamten der Bundes- und Landespolizei übergeben. Die beiden zwölfjährigen Deutschen wurden über die Gefahren, in welche sie sich arglos begeben hatten, eindringlich belehrt. Die Bundespolizisten informierten zudem die jeweiligen Erziehungsberechtigten und übergaben die Kids wenig später.

Der Zug konnte seine Fahrt nach der Sachverhaltsaufnahme fortsetzen. Durch den Polizeieinsatz erhielten zehn Züge insgesamt Verspätungen von 126 Minuten.