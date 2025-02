Norovirus-Ausbruch im Goitzsche Klinikum - Krankenhaus in Bitterfeld sperrt komplette Station

Bitterfeld/MZ. - Aufgrund eines Norovirus-Ausbruchs hat das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld die Station IM 7 (Angiologie) komplett gesperrt. Das hat das Gesundheitszentrum am Montagnachmittag mitgeteilt.

In diesem Bereich werden vorerst keine neuen Patienten aufgenommen, zudem gelten besondere Hygienevorschriften. Für diese Station gilt außerdem eine Begrenzung der Besucherzahl von einer Person pro Patient und Tag. Diese Regelung ist vorerst bis Mittwoch, 19. Februar, in Kraft. Dann wird die Situation neu bewertet, so ein Sprecher des Klinikums.

Die coronabedingte Beschränkung der Besucherzahl der Station IM 5 (Geriatrie) wurde aufgehoben.