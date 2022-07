Karotte und Black Mamba - Eisdiele „Matteo“ in Bitterfeld setzt auf kreative Kreationen

Neben alteingesessenen Klassikern findet man im Sortiment der Eiscafés „Matteo“ in Bitterfeld auch in diesem Jahr vielerlei Exoten. Das Café "Rainbow" setzt auf eine originale DDR-Ilka-Softeismaschine. Warum auch Gesundheit und Nachhaltigkeit beim Eis eine Rolle spielen.

Eis geht immer bei diesem Wetter: Auch „Matteo“ am Bitterfelder Stadthafen freut sich über die Kundschaft.

Bitterfeld/MZ - Die Hitzewelle, die seit Anfang der Woche die Region im Griff hat, führt neben einem erhöhten Andrang an Badestellen auch zu längeren Schlangen an den Eisdielen. Denn mit den steigenden Temperaturen wächst das Verlangen nach einer leckeren Abkühlung. Doch auf welche Neu- und Besonderheiten darf sich die Kundschaft in dieser Saison einstellen?