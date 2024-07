Gröbern/MZ. - Die Startschwierigkeiten des neuen Muldestausee-Gemeinderates dauern nach. Nachdem die konstituierende Sitzung am vergangenen Mittwoch vom neuen Ratsvorsitzenden Sven Manke (CDU) gegen 22 Uhr abgebrochen werden musste, ohne etwa eine Entscheidung über die Hauptsatzung des Rates oder die Mitgliedschaften in Ausschüssen und Zweckverbänden getroffen zu haben, stand am Montagabend die Fortsetzung der Beratung an.

Keine Auskunftspflicht zur Abwesenheit

Problem: Der aus 28 gewählten Mitgliedern und dem Bürgermeister bestehende Rat war nicht beschlussfähig. Die Sitzung konnte nicht stattfinden. Gefehlt hatte neben der kompletten Fraktion „Wir für Muldestausee“ unter anderen auch der hauptamtliche Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos). Er hatte kurzfristig abgesagt. Seine einzige Stellvertreterin Tina Puschmann ist im Urlaub.

Warum Giebler und ein Großteil der Räte nicht erschienen waren, bleibt offen. Über Urlaub kann ebenso gemutmaßt werden wie über eine Folgeentscheidung aus der turbulenten Sitzung am vergangenen Mittwoch. Nur antworten muss niemand. Verwaltungsmitarbeiterin Janet Böhland erklärte auf Nachfrage aus der AfD-Fraktion, dass von den einzelnen Räten eine Abmeldung vorliege. Gründe müssen nicht öffentlich gemacht werden.

„Ich bin sehr traurig. Das alles ist sehr schade“, kommentierte der gerade erst auf Vorschlag der AfD zum Ratsvorsitzenden gewählte Christdemokrat Manke das Geschehen. „Man muss mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein. Aber das geht nicht“, fügte Maik Brandt (Freie Fraktion) hinzu. Fest steht: Der Rat war nicht beschlussfähig. Wann die Sitzung mit den noch offenen Tagesordnungspunkten fortgesetzt wird, ist jedoch offen. In der Ferienzeit einen Termin zu finden, an dem eine beschlussfähige Mehrheit zusammenkommt, dürfte indes schwierig sein.

Verpflichtung ist vollzogen - Rat könnte Arbeit aufnehmen

Komplett lahmgelegt ist das Geschehen in Muldestausee allerdings nicht. 27 von 28 Räten sind mittlerweile für ihr neues Amt verpflichtet worden. Außerdem gelten die alte Geschäftsordnung und die Hauptsatzung weiter, bis über neue Regelwerke entschieden und diese wiederum rechtswirksam geworden sind.