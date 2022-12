Neun Monate verspätet - Grundschule in Brehna legt Grundstein für einen neuen Hort

An Augenzeugen mangelte es bei der Grundsteinlegung für den Hortersatzneubau in Brehna nicht.

Brehna/MZ - Versenkt – ganz tief ins Mauerwerk. Ein Corona-Test verschwindet mit in der „Zeitkapsel“ für die Nachwelt. Alle sollen wissen, was auch in Brehna einst den Grundschulalltag bestimmte. Dazu kommen Fingerabdrücke und Fotos, Bauzeichnungen ... Passt. Der Grundstein für das neue Hortgebäude der Pestalozzischule ist gelegt. Endlich!