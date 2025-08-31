Stadt setzt auf Nachhaltigkeit und Vielfalt Neues Zentrum Raguhn-Jeßnitz: Begegnungsstätte muss Ende 2026 fertig sein
Bis Ende 2026 soll in Raguhn ein neues Zentrum entstehen, das Sport, Erholung und Gemeinschaft verbindet. Die Stadt setzt dabei auf Nachhaltigkeit und Bürgerideen.
31.08.2025, 09:00
Jessnitz/Raguhn/MZ. - Mit dem Rückbau der alten Industriebrache der Pera-/Esra-Werke in der Raguhner Mühlstraße soll Platz für ein neues innerstädtisches Zentrum geschaffen werden. Bis Ende 2026 soll dort eine neue generationenübergreifende Begegnungsstätte entstehen.