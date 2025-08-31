Bis Ende 2026 soll in Raguhn ein neues Zentrum entstehen, das Sport, Erholung und Gemeinschaft verbindet. Die Stadt setzt dabei auf Nachhaltigkeit und Bürgerideen.

Stadt setzt auf Nachhaltigkeit und Vielfalt

Im Bauausschuss Raguhn-Jeßnitz wurde am 26.8.2025 der aktuelle Planungsstand für die Neugestaktung der Raguhner Begegnungsstätte vorgestellt.

Jessnitz/Raguhn/MZ. - Mit dem Rückbau der alten Industriebrache der Pera-/Esra-Werke in der Raguhner Mühlstraße soll Platz für ein neues innerstädtisches Zentrum geschaffen werden. Bis Ende 2026 soll dort eine neue generationenübergreifende Begegnungsstätte entstehen.