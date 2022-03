Neues Geschäft in Wolfen verspricht ab April Möbel und Deko für jeden Geldbeutel

Möbel Spar eröffnet am 1. April in den Räumen von Thomas Philipps an der Thalheimer Straße eine Filiale.

Wolfen/MZ - Wenn sich am 1. April um 9 Uhr die Türen zur neuen Filiale von Möbel Spar in Wolfen öffnen, ist es das neunte Geschäft in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, das seit 16 Jahren kontinuierlich Möbel und Deko für jeden Geldbeutel anbietet. Es ist aber mit seinen 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche die größte der Firma. Für die Kunden ist eine kleine Eröffnungsfeier geplant.

„Angefangen hat alles vor 16 Jahren in Halle“, erinnert sich Geschäftsführer Mario Faethe. Kontinuierlich habe man sich dann in den mitteldeutschen Bundesländern erweitert und jetzt mit Wolfen einen weiteren Schritt in Richtung Kundenzufriedenheit getan.

„Wir bieten hier in den Räumern von Thomas Philipps neben Neuwaren auch die so genannte B-Ware an“, beschreibt Faethe das Geschäft. Dabei handele es sich aber nicht um schon gebrauchte Dinge, sondern um Möbel, die schon einmal in einer Ausstellung oder Ähnlichem gestand haben. Kleine Beschädigungen seien möglich, würden sich aber auch in dem niedrigen Preis widerspiegeln.

2.800 Quadratmeter große Halle mit Waren

„Es heißt zwar Restposten, ist aber nicht mit dem landläufig bekannten An- und Verkauf zu vergleichen“, so der Geschäftsführer. Neben dieser B-Ware würden unter anderem auch neue Küchen in jeder Preislage und von renommierten Firmen zur Auswahl stehen. „Jeder kann sich nach seinem Geschmack und seinem Geldbeutel etwas Schönes aussuchen“, sagt der Chef von sechs fest angestellten Mitarbeitern in Wolfen. Neben den Möbeln habe man auch Deko-Artikel jeder Art im Angebot. Insgesamt beschäftigt Möbel Spar 70 Mitarbeiter.

„Mit der Filiale in Wolfen haben wir einen guten Fang gemacht“, beschreibt auch Gesellschafter Daniel Gottwald die Neuansiedlung. Auf der Suche habe man sich mit einer ortsansässigen Maklerfirma zusammengetan und sei auf das Objekt an der Thalheimer Straße gestoßen, deren Teilbereich schon einige Jahre leer stand. Mit dem Eigentümer sei man sich schnell einig geworden, so dass der Vertrag unterzeichnet werden konnte. Das Einrichten der insgesamt 2.800 Quadratmeter großen Halle sei dann auch recht zügig verlaufen. „Wir haben 2.000 Quadratmeter für Ausstellung und Verkauf und den Rest für das Lager eingeplant“, sagt Faethe. Angeboten werden Möbel für Küche, Wohnzimmer, Bad und Garten.

In einer separaten Küche sind Vorführungen und Kochshows geplant

„Wir wollen aber hier nicht nur Verkaufen, sondern dem Kunde auch etwas anderes anbieten“, blickt der Geschäftsführer voraus. So seien in einer separaten Küche Vorführungen und Kochshows geplant, bei denen man bei erfahrenen Köchen in die Töpfe schauen darf. „Man kann etwas erleben und auch etwas Neues in der Küche lernen“, sagt Faethe.