Neues Corona-Testzentrum in Wolfen eröffnet

Das Mehrgenerationenhaus in Wolfen

Wolfen/MZ - Seit Dienstag gibt es ein Corona-Testzentrum im Mehrgenerationenhaus in Wolfen-Nord. Es hat vorerst bis zum 23. Dezember immer von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr, Freitag von 13 bis 20 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag in von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Zentrum wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) in Kooperation mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) betrieben.