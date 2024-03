Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thalheim/MZ. - Bitterfeld-Wolfen bekommt einen neuen, kleinen Wald. Dieser soll in den nächsten Jahren an der Kreisstraße 2055 zwischen Thalheim und Rödgen seine grüne Pracht entfalten. Dazu sind in den letzten drei Wochen insgesamt 81.000 Bäumchen in die Erde gebracht worden. Es ist die wohl größte Baumpflanzaktion der vergangenen Jahre im Stadtgebiet.