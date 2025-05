Menschen mit und ohne Behinderung sollen in einem neuen Gartenbaubetrieb als Mitarbeiter gleichwertig beschäftigt werden. Die Idee gibt es schon länger. Nun will der Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen diese umsetzen. Was geplant ist.

Wolfen/MZ. - Ein Unternehmen, in dem Menschen mit und ohne Handicap gleichwertig nebeneinander arbeiten – das soll in Wolfen noch in diesem Jahr entstehen. Der Diakonieverein Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen ist gerade in der Planungsphase für einen inklusiven Garten- und Landschaftsbaubetrieb. „Diese Idee haben wir schon seit einiger Zeit“, erklärt Patricia Metz, kaufmännische Vorständin beim gemeinnützigen Träger evangelischer Sozialarbeit.